Neben Ibrahimovic und Rooney: Bastian Schweinsteiger verliert MLS-Allstar-Spiel gegen Atlético Madrid

Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat im Allstar-Spiel der nordamerikanischen Profiliga MLS eine Niederlage kassiert. Das Auswahl-Team musste sich am Mittwoch in Orlando im US-Bundesstaat Florida dem spanischen Vizemeister Atlético Madrid mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Kein schönes Geschenk für "Schweini", der am Donnerstag seinen 35. Geburtstag feiert.