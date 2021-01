Nächstes MLS-Talent im Anflug? FC Bayern lädt offenbar Tanner Tessmann zu Probetraining ein

Der FC Bayern München könnte sich zeitnah mit einem weiteren Talent aus Nordamerika eindecken - zumindest auf temporärer Basis. Wie der US-Sender ESPN berichtet, soll der deutsche Rekordmeister Mittelfeldspieler Tanner Tessmann vom FC Dallas ein Probetraining vermittelt haben. Der 19 Jahre alte US-Amerikaner soll noch in diesem Winter an der Säbener Straße mittrainieren, könnte sich demnach für ein späteres, festes Engagement beim Triple-Gewinner empfehlen. Anzeige

Tessmann wäre nach Chris Richards und Alphonso Davies potenziell bereits das dritte Talent aus der nordamerikanischen Major League Soccer, das Sportvorstand Hasan Salihamidzic in die Allianz Arena lotsen würde. Richards, der 2018 ebenfalls aus Dallas nach München gekommen war, stammt wie Tessmann aus Birmingham in Alabama und kennt den Mittelfeldakteur aus der gemeinsamen Zeit im Olympia-Förderungsprogramm des Bundesstaates. Tessmann könnte von einer strategischen Partnerschaft profitieren, die der FC Bayern im Februar 2018 mit dem texanischen Klub abgeschlossen hatte. Bereits im vergangenen Jahr hatten vier US-Talente in der Jugend der Münchner mittrainiert - Tessmann war nicht dabei.

Der groß gewachsene 19-Jährige hatte in der zurückliegenden Saison (die MLS spielt im Kalenderjahr) seinen Durchbruch gefeiert und kam bisher in 21 Spielen für die Texaner zum Einsatz. Wann genau er beim FCB vorspielen darf, hängt auch davon ab, ob er in diesem Monat für die A- oder die U23-Nationalmannschaft der US-Amerikaner nominiert wird. Wahrscheinlich ist ein Trainingsstart noch im Januar. Ebenso unklar ist bisher die Dauer des Probetrainings - denn der Spielplan der MLS ist für die kommende Saison bisher noch nicht festgelegt worden.