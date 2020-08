Kniefall bei Nationalhymne: MLS-Stars von eigenen Fans ausgebuht - "Absolut widerlich"

Dallas-Profi Cannon: "Unglaublich frustrierend"

Nur zwei Tage nach dem Ende des Corona-Comeback-Turniers in Florida unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatte die MLS ihre reguläre Saison fortgesetzt und dabei auch Zuschauer im Stadion gehabt. Die zugelassenen 5.100 Besucher waren beim Nashville-Sieg nach Angaben von US-Medien aber dem Augenschein nach nicht da - laut ESPN waren 2.912 Fans in der Arena . Texas und insbesondere Dallas gehören weiterhin zu den am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Regionen der USA. Allein in der texanischen Metropole wurden bereits über 55.000 Fälle registriert .

Beide Teams konnten am "MLS is back"-Tournament (Die MLS ist zurück) wegen zu vieler Corona-Fälle in der Mannschaft nicht teilnehmen. Am Sonntag gibt es das nächste von insgesamt drei Duellen beider Teams. Damit holen beide Mannschaften die Zahl der verpassten Spiele in Orlando nach. Die große Mehrheit der Major League Soccer steigt erst in einer Woche in die wegen der Pandemie zunächst unterbrochene Hauptrunde ein. Der Spielplan ist modifiziert, Zuschauer in den Stadien unterliegen den Regeln in den Bundesstaaten.