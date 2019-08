Bericht: Mats Hummels fehlt dem BVB im Supercup gegen den FC Bayern

Wie die Bild und die Sport Bild wissen wollen, trainierte der Innenverteidiger am Vormittag zwar noch normal mit der Mannschaft mit, allerdings musste er am Ende aufgrund von leichten Problemen abbrechen. Die Dortmunder wollen demnach kein Risiko eingehen und den Ex-Nationalspieler schonen.

Es besteht allerdings kein Grund zur Sorge - Hummels soll sich am Samstag nicht ernsthaft verletzt haben. Aus seiner Pflichtspiel-Rückkehr gegen den alten Arbeitgeber wird also nichts. Vor allem der Empfang der Fans warf zuletzt viele Fragen auf. Ex-BVB-Kapitän Sebastian Kehl blickt dem Comeback positiv entgegen. "Ich gehe fest davon aus, dass Mats nicht mit Pfiffen empfangen wird. Ich habe das Gefühl, 90 Prozent aller Fans freuen sich über seine Rückkehr", sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung am Donnerstag.