FIFA-19-Weltmeister MoAuba wechselt von Werder Bremen zu Fokus Clan

FIFA-19-Weltmeister Mohammed „MoAuba“ Harkous wechselt zum E-Sport-Team Fokus Clan. Der Deutsche, der vorher bei Werder Bremen unter Vertrag stand, gab den Wechsel am Donnerstag über Twitter bekannt.

„Ich bin sehr stolz und motiviert. Gemeinsam haben wir viel vor“, schrieb MoAuba auf Twitter. „Das ist erst der Anfang!“ Fokus Clan mit Sitz in der Schweiz wird von der Bochumer E-Sport-Agentur STARK Esports betrieben, die seit Jahren im Bereich FIFA aktiv ist. Die Agentur wird auch den DFB ePokal ausrichten.

Auch ausländische eSport-Vereine waren an MoAuba dran

Auch wenn sich der Gamer damit einem der besten FIFA-Teams der Welt angeschlossen hat, war mit diesem Transfer so nicht zwingend zu rechnen. Ursprünglich hatte der 22-Jährige laut Bild-Angaben nämlich mit einem Wechsel in eine andere internationale Liga geliebäugelt. "Ich hatte sehr viele Anfragen aus dem Ausland. Als die Gespräche mit Fokus intensiver wurden, war für mich aber sofort klar, dass ich dorthin möchte", so "MoAuba".