Mode-Designer Marcel Ostertag checkt die Bundesliga-Heimtrikots: BVB "aufregend", Freiburg "schrecklich"

Der FC Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund: Diese drei Teams gelten laut Experten und Fans als DIE Kandidaten auf den Meistertitel der seit vergangenen Freitag laufenden neuen Bundesliga-Saison. Doch nur zwei von ihnen sind auch gleichzeitig meisterwürdig gekleidet. Zu diesem Ergebnis kommt der Mode-Designer Marcel Ostertag, der für den SPORTBUZZER alle 18 Heimtrikots der Bundesligisten gecheckt hat. Von "schrecklichen" Mustern bis zu Trikots, die man sogar im Alltag auf der Straße mit einem gut kombinierten Outfit tragen könnte, ist laut dem 42-Jährigen in dieser Saison alles dabei. Anzeige

Ostertag, der 2013 den TV-Modewettbewerb "Fashion Hero" bei Pro7 gewann und seine Kollektionen 2016 erstmals bei der New Yorker Fashion Week zeigte, weiß, worauf es bei Mode ankommt. Der Designer wird demnächst seine "NEO Kollektion" für Herbst und Winter auch auf der Fashion Week in Berlin präsentieren. Seine Mode strahlt laut eigener Aussage "subtilen Luxus" mit "hoher Qualität und Farbintensität" aus. Gilt das auch für die Bundesliga-Heimtrikots? Der in Berlin ansässige Designer hat alle Jerseys einzeln mit Schulnoten bewertet – und vor allem einen Aufsteiger ins Herz geschlossen. Klickt euch durch die Bildergalerie!

Designer Marcel Ostertag checkt die Bundesliga-Heimtrikots 2021/2022. Designer Marcel Ostertag checkt für den SPORTBUZZER die neuen Bundesliga-Trikots.

Designer Ostertag: "Fußballer-Outfit sollte nicht nur im Stadion abliefern"

Das Ostertag-Gesamtfazit fällt trotz teilweise guten Noten allerdings durchwachsen aus: "Ich bin der Meinung, dass alle Trikots eine Überarbeitung benötigen. Der Aspekt der Integration von Sponsoren-Logos ist sehr wichtig – kann und sollte zukünftig aber grafisch so umgesetzt werden, dass nicht nur der Fußball davon profitiert, sondern auch das Unternehmen, dessen Logo platziert wird." Das Design einiger Trikots wie der von Gladbach oder Hertha BSC leide unter dem Sponsoren-Logo. "Generell könnten die Farben modischer sein und nicht immer so plakativ", kritisiert Ostertag zudem. "Besonders schwierig finde ich, dass viele Vereine mit denselben Farben arbeiten, was aus der Perspektive des Designers der falsche Weg ist, um ein Branding mit Alleinstellungsmerkmal zu generieren."