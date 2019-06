Model erneuert Vorwürfe gegen Neymar: "Opfer einer Vergewaltigung"

Die Brasilianerin wirft Neymar vor, sie am 15. Mai in einem Hotel in Paris in angetrunkenem Zustand vergewaltigt zu haben. Neymar bestritt dies und veröffentlichte bei Instagram den Chat-Verlauf zwischen ihm und der Frau sowie Fotos. Damit könnte er die Privatsphäre der Frau verletzt haben. Die Polizei lud ihn zu einer Vernehmung vor. Das Instagram-Video von Neymar ist inzwischen nicht mehr verfügbar.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro stärkte Neymar den Rücken. "Er ist in einer schwierigen Phase, aber ich glaube ihm", sagte der wegen frauenfeindlicher und rassistischer Kommentare umstrittene Staatschef.