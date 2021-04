Modellprojekt: RB Leipzig und SC DHfK müssen sich in Geduld üben

Leipzig. Es ist der 1. April, Gründonnerstag, kurz vor Ostern und kurz vor dem Bundesligagipfel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Vor wenigen Wochen war die Hoffnung noch groß, dass das Leipziger Modellprojekt beim SC DHfK an den Start gehen könnte. 1.000 Probanden wären seit den frühen Morgenstunden in die Testzentren geeilt und hätten mit Maske, Abstand und dem negativen Ergebnis am Abend den Handball-Kracher gegen Erlangen live erleben dürfen. Zwei Tage später hätten 1.000 begeisterte Bullen-Anhänger das gleiche Prozedere durchgemacht, um der Wissenschaft einen wichtigen Dienst zu erweisen – und das vielleicht wichtigste Bundesligaspiel der Saison im Stadion erleben zu dürfen.

