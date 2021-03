Modellversuch mit RB Leipzig und dem SC DHfK macht begrenzte Zuschauer-Rückkehr möglich

Ist da Licht am Ende des Tunnels? Das geplante Modellprojekt von RB Leipzig und SC DHfK nimmt Formen an. Klappt alles, muss das Duell um die Meisterschaft mit dem FC Bayern München ebenso wenig in einem leeren Stadion stattfinden wie die Partie der Handballer gegen den HC Erlangen. Nähere Informationen soll es auf einer Pressekonferenz am Montag geben.