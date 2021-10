Moderatorin Laura Papendick vor TV-Debüt bei DFB-Länderspiel: "Das Größte, was ich machen darf"

Wenn die Nationalelf am Freitagabend (20.45 Uhr/RTL) in der WM-Qualifikation auf Rumänien trifft, hat Laura Papendick ihren ersten großen Einsatz. Sie moderiert das erste Mal ein Spiel des DFB-Teams, vertritt den erkrankten Florian König . Im Interview mit dem SPORT BUZZER sprach Papendick vor ihrem Einsatz über Nervosität, auf wen sie sich besonders freut und Hass im Internet.

SPORTBUZZER: Frau Papendick, wie aufgeregt sind Sie vor ihrem ersten Einsatz als Moderatorin bei einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft?

Laura Papendick (32): Noch bin ich tiefenentspannt (lacht). Aber ich muss sagen, das bin ich fast immer. Bei mir ist es so: Ich freue mich drauf, es kommt auch noch Anspannung dazu. Aber ich habe kein Lampenfieber. Es ist für mich etwas total besonderes, ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu moderieren.

Wie sehen die Stunden vor dem Auftritt aus?

Alle die, die für die Sendung verantwortlich sind, setzen sich noch mal zusammen und gehen den Plan für den Abend durch. Dann versuche ich noch mal etwas Kraft zu tanken und zu entspannen. Am Nachtmittag geht es dann schon in Richtung Stadion in die Maske, danach ist noch mal eine Besprechung. Dann kommt unser Experte Lothar Matthäus dazu, mit dem ich auch noch mal austausche.