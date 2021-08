"Moderne Tierquälerei", "Hat mit Reitsport nichts zu tun" - Reit-Drama um Schleu löst Debatte aus

Die verstörenden Bilder um die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu im olympischen Reitparcours haben eine heftig geführte Debatte über die Sportart ausgelöst. Dass die sichtlich überforderte Berlinerin am Ende ihres Goldtraums verzweifelt mit der Gerte auf das verängstigte Pferd schlug, sorgte für massive Kritik und führte selbst bei Olympiasiegerin Lena Schöneborn zu Ratlosigkeit. "In dieser Situation waren wir bisher noch nicht, so drastisch ist uns noch nicht vor Augen geführt worden, dass es tatsächlich ein Fehler im Reglement ist", sagte die frühere Weltmeisterin am Freitag in der ARD.

