Modeste kontert Bayer-Doppelschlag: Köln-Stürmer sorgt für Remis im Rhein-Derby

Drei Tage nach dem 1:1 im Europa-League-Spiel in Sevilla hatte Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane sein Team für das Derby auf drei Positionen verändert. Der Ex-Kölner Florian Wirtz, Odilon Kossounou und Torjäger Schick rückten in die Startelf. Bei den Kölnern gab es sogar vier Änderungen im Vergleich zur bitteren 0:5-Klatsche bei der TSG Hoffenheim in der Vorwoche: In die Abwehrkette kehrte Kapitän Jonas Hector zurück, Luca Kilian stand in der Innenverteidigung. "Luca hat eine andere Geschwindigkeit und ist besser im Aufbauspiel", sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart vor dem Anpfiff bei DAZN zum Wechsel von Jorge Meré zu Kilian. Zudem stand Ondrej Duda in der Startelf und absolvierte sein 100. Bundesligaspiel. Im defensiven Mittelfeld kehrte Dejan Ljubicic auf seine Position zurück.

Von Köln kam in den ersten 45 Minuten zu wenig. Das sollte sich erst Mitte der zweiten Halbzeit ändern. Nach einigen Mini-Chancen der Werkself durch erneute Konter war in der 63. Minute Modeste mit seinem bereits fünften Saisontreffer für den FC zur Stelle. Der bullige Franzose nahm eine Hector-Flanke im Strafraum gut an und schoss den Ball nach Dribbling gegen Jonathan Tah sauber in die lange Ecke ein. Und plötzlich drehte sich auch die Grundordnung des Spiels. Die Baumgart-Truppe drängte in einem hitzigen Derby, angetrieben von den Fans, auf den Ausgleich. Leverkusen wurde in die eigene Hälfte gedrückt. Mark Uth vergab wenig später die große Chance zum Ausgleich unbedrängt per Kopfball (71.). Und den Kölnern gelang es tatsächlich, die steigende Passivität der Gäste zu bestrafen: Modeste brachte das Stadion mit einem Kopfball zum 2:2-Ausgleich nach Einwurf-Verlängerung von Sebastian Andersson dann schließlich zum Beben (82.).