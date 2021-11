Modeste trifft doppelt - kein Sieger zwischen Köln und Union Berlin 

Anthony Modeste, der an guten Tagen ganz Köln verzücken kann, ist durchaus ein gewitzter Fußballstürmer. Er weiß nicht nur, wo das Tor steht, sondern auch, was den gegnerischen Torwart stört. 17 Minuten waren gespielt in Köln-Müngersdorf zwischen dem Effzeh und Union Berlin, als Modeste sich in das Blickfeld von Union-Torwart Andreas Luthe schlich. Der Stürmer stellte sich auf die Zehenspitzen und wollte so Luthe am Berliner Mauerbau hindern. Das hatten vor Modeste zwar schon andere probiert (1961 war's, um genau zu sein), aber eben nicht auf einem Fußballfeld. Luthe missfiel Modestes Mauerbau-Verhinderungstaktik so sehr, dass der Unioner den Kölner kräftig schubste, beide sahen Gelb.

