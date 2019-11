Luka Modric, Olivier Giroud, Mario Götze und Co.: Die Verträge dieser Stars laufen 2020 aus

Der deutsche WM-Held Mario Götze ist einer von ihnen . Mit seiner derzeitigen Situation beim BVB ist der Offensivmann alles andere als zufrieden . Meist sitzt Götze bei den Borussen nur auf der Bank, bestritt erst sieben Spiele in der laufenden Saison. Sein Trainer Lucien Favre scheint kein großes Vertrauen in den ehemaligen Nationalspieler zu haben. Eigentlich waren bereits Vertragsverhandlungen angedacht, diese sind Medienberichten zufolge aber verschoben worden . Erst im neuen Jahr sollen sich die Verantwortlichen des BVB und Götze noch einmal zusammen setzen.

Luka Modric: Vom Weltfußballer aufs Abstellgleis

Auch Luka Modric durchlebt derzeit eine Talfahrt. 2018 wurde der Kicker von Real Madrid noch zum Weltfußballer gewählt, mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. In diesem Jahr stand er jedoch nicht einmal mehr zur Auswahl bei der Abstimmung. Und das nicht ohne Grund: Bei dem Kroaten läuft es in dieser Saison so gar nicht rund. Bereits beim Saisonauftakt gegen Celta Vigo flog Modric nach 56 Minuten mit einer roten Karte vom Platz. Es folgten kurze Einsatzzeiten und Verletzungen. Nur in drei Pflichtspielen war Modric die gesamten 90 Minuten aktiv. Er gehört also auch bei den Königlichen nicht mehr zur ersten Wahl. Das zeigt sich auch in seinem Vertrag. Aktuell muss der Kroate, der seit acht Jahren bei Real kickt, noch um eine Vertragsverlängerung zittern.