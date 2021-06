Modus für 3. Handball-Liga noch offen - Hannovers Teams steigen locker wieder ein

Der Beginn der Saison 2021/22 soll am Wochenende des 28./29. August oder des 3./4. September erfolgen. Offen ist der Modus. Eine Entscheidung wird im Juni nicht mehr fallen, zumal noch fraglich ist, wie die drei Absteiger aus der 2. Liga heißen. Da bis auf Hessen alle Landesverbände einen Aufsteiger melden, könnten sich bald 84 Mannschaften in der 3. Liga tummeln. Die sollen vermutlich auf sechs oder acht Staffeln aufgeteilt werden.

John will das Pensum langsam steigern und hat für das Wochenende die erste Doppeleinheit angesetzt. Acht Testspiele hat der HSV terminiert. Los geht es am 4. Juli beim Oberligisten SG Börde. Am 9. Juli kommt es zum Duell mit der TSV Burgdorf II. Ob Fans dabei sein dürfen, ist noch unklar.

„Es wird viel spekuliert, aber daran beteilige ich mich nicht“, sagt Robin John, Trainer des HSV Hannover . Zu Beginn der Woche durften seine Spieler wieder den Ball in die Hand nehmen. „Man sieht, dass wir lange nicht mehr gespielt haben“, gibt John zu. Erst mal hat aber die Arbeit an athletischen Inhalten Vorrang, zumal endlich wieder im Fitnessstudio trainiert werden darf.

Bereits seit 25. Mai befindet sich Handball Hannover Burgwedel (zunächst bis zum 1. Juli) in einer ersten lockeren Vorbereitungsphase, nachdem die Spieler zuvor seit Beginn des Lockdowns im November nur individuell trainiert hatten. „Wir gehen es vorsichtig an, um die Jungs wieder heranzuführen“, betont Spielertrainer Marius Kas­te­ning.

Vinnhorsts Wendland wurde operiert

Vinnhorsts Torhüter Mustafa Wendland hat nach seiner schweren Knieverletzung, die er am 30. Mai in Oppenweiler erlitten hatte, am Dienstag das Friederikenstift verlassen. Ob außer der acht Zentimeter langen Fraktur am Schienbeinkopf auch die Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist noch offen. Die notwendige MRT-Untersuchung erfolgt vermutlich erst Montag. „Ich bin aber optimistisch“, sagt Wendland.

Aufstiegsspiel für Großenheidorn

Möglicherweise gibt es bald einen weiteren Drittligisten aus der Region. Der MTV Großenheidorn bestreitet am Samstag (20 Uhr) sein erstes Spiel der Aufstiegsrunde gegen den TV Bissendorf/Holte. Beide Klubs streiten mit dem VfL Fredenbeck um zwei freie Plätze. Beim Public Viewing hinter der Halle dürfen 500 Fans dabei sein.