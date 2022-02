Warum gibt es die Play-off-Runde in der Europa League? Durch das Schaffen der neuen Conference League wurde die Teilnehmerzahl in der Europa League von 48 auf 32 Teams reduziert - und die Anzahl der Vorrundengruppen dementsprechend von zwölf auf acht. Als Folge wurde das Sechzehntelfinale nach der Gruppenphase gestrichen und durch die Play-offs ersetzt. Die Sieger der acht Vorrundengruppen überspringen diese Runde und haben sich direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die Gruppenzweiten spielen in Hin- und Rückspiel gegen die acht Gruppendritten aus der Champions League um den Einzug in die Runde der letzten 16. Anzeige

Welche Klubs sind aus der Champions League abgestiegen? Gleich im ersten Jahr sind klangvolle Namen in der neuen Play-off-Runde der Europa League dabei. Neben den zwei deutschen Klubs Borussia Dortmund und RB Leipzig sind mit dem FC Barcelona, FC Sevilla, FC Porto, Zenit St. Petersburg, Atalanta Bergamo und Sheriff Tiraspol einige Schwergewichte aus der Königsklasse hinzugekommen.

Welche Partien wurden für die Play-offs der Europa League ausgelost? Borussia Dortmund - Glasgow Rangers

RB Leipzig - Real Sociedad San Sebastian

FC Barcelona - SSC Neapel

FC Porto - Lazio Rom

Atalanta Bergamo - Olympiakos Piräus

Zenit St. Petersburg - Betis Sevilla

FC Sevilla - Dinamo Zagreb

Sheriff Tiraspol - Sporting Braga



Wann finden die Play-offs der Europa League statt? Die Hinspiele der K.o.-Phasen-Play-offs in der Europa League werden am 17. Februar 2022 ausgetragen. Die Rückspiele sind für eine Woche später, also den 24. Februar 2022, angesetzt.

Übertragung: Wo laufen die Play-off Spiele im TV? Der TV-Sender RTL hat sich für drei Jahre alle Free-TV- und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichert. Die Spiele werden bei RTL, bei Nitro und dem Videoportal RTL+ gezeigt. In dieser Woche ist nur eines live im frei zu empfangenden Fernsehen zu sehen. RTL zeigt am Donnerstag das Europa-League-Hinspiel von RB Leipzig gegen Real Sociedad San Sebastián (21 Uhr). Zuvor überträgt der Free-TV-Sender nach eigenen Angaben ab 20.15 Uhr die Schlussphase der Partie Borussia Dortmund gegen Glasgow Rangers (18.45 Uhr). Kostenpflichtig ist indes die komplette BVB-Übertragung am Donnerstag beim Streamingdienst RTL+. Dort laufen auch die übrigen Partien der Europa League.