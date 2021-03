Modus, Termine, TV-Übertragung: Die wichtigsten Infos zur Europameisterschaft der U21

Wo wird gespielt?

Die Spiele werden in jeweils vier Stadien der Gastgeberländer Ungarn und Slowenien ausgetragen. Die Partien in Ungarn werden auf das Bozsik Stadion in Budapest, das Gyirmóti Stadion in Győr, das Sóstói Stadion in Székesfehérvár und das Haladás Stadion in Szombathel aufgeteilt. Slowenien stellt das Stadion Celje in Celje, das Stadion Stožice in Ljubljana, das Stadion Bonifika in Koper und das Stadion Ljudski vrt in Maribor als Spielorte bereit. Die deutsche Mannschaft wird sowohl ihr Auftaktspiel gegen Ungarn als auch die Partie gegen Holland im Sóstói Stadion in Székesfehérvár ausspielen. Der Vorrundenabschluss gegen Rumänien steigt im Bozsik Stadion in Budapest. Alle Partien mit deutscher Beteiligung finden also in Ungarn statt.