Nur noch fünf mögliche Gegner: Auf diese Teams könnte Deutschland im Achtelfinale treffen

In der ersten K.o.-Runde ginge es als Gruppensieger in Bukarest am kommenden Montag (21 Uhr) gegen die Schweiz oder die Ukraine. Als Gruppenzweiter wäre am kommenden Dienstag (18 Uhr) England in London der Gegner. Als einer der vier besten Gruppendritten müsste man sich am Sonntag entweder in Sevilla (21 Uhr) mit Belgien oder in Budapest (18 Uhr) mit den Niederlanden messen. Nur wenn die deutsche Mannschaft in der Gruppe auf Rang drei landet und im Anschluss gegen Belgien gewinnt, ginge es im Viertelfinale zurück nach München.

Auf Finnland als Gruppendritten der Gruppe B kann die DFB-Auswahl dagegen nicht treffen, wenn sie die Gruppe F gewinnt. Denn Finnland käme nach aktuellem Stand nur dann weiter, wenn es besser abschneidet als der Dritte der Gruppe E und der Dritte der Gruppe F. Letzteres könnte nur dann eintreffen, wenn Portugal am Mittwoch gegen Frankreich mit mindestens vier Toren Unterschied verliert. Dann wäre aber Frankreich und nicht Deutschland Sieger der Gruppe F und würde folglich in der Runde der letzten 16 auf Finnland treffen.