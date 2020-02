Mögliche sechs Punkte für die Icefighters Leipzig

„Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir gewinnen“ – diese Aussage tätigte Cheftrainer Sven Gerike gerne in dieser Saison und machte es erneut vor dem anstehenden, vermeintlich leichteren Wochenende. Nach den überzeugenden Auftritten gegen Herne und Hamburg haben die Exa Icefighters Leipzig die sprichwörtliche „Kür“ vorgezogen und müssen die „Pflicht“ nur noch folgen lassen. Die Gegner sind Freitagabend Krefelder EV (19.30 Uhr, Anbully) und am Sonntag im Kohlrabizirkus die Moskitos Essen (18 Uhr).

Gegen die Teams aus der unteren Tabellenregion könnten die Leipziger Eishockeyspieler ihre Siege Nummer fünf und sechs in Folge einfahren. Kleiner statistischer Fakt: In der ganzen Spielzeit haben die Eiskämpfer zweimal vier Siege in Serie feiern können. Dann machte die fehlende Konstanz einen Strich durch die Rechnung. Dieses Mal könnte es ausgerechnet bei diesen Kontrahenten positiver laufen.