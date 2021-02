Möglicher Bayern-Gegner im Finale der Klub-WM steht fest: Tigres schlägt Palmeiras dank Gignac

Der erste Finalist der FIFA Klub-WM steht fest: Der mexikanische Klub Tigres UANL bezwang am Sonntag Palmeiras Sao Paulo aus Brasilien knapp mit 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor erzielte der Franzose André-Pierre Gignac per Elfmeter in der 54. Minute. Der spätere Ausgleichstreffer von Rony wurde aufgrund einer vorausgegangenen Abseitsposition zurückgenommen. Der Sieger der CONCACAF-Champions-League Tigres könnte damit der Gegner des FC Bayern München im Endspiel sein, vorausgesetzt die Münchener erreichen das Finale.

