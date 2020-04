Möglicher Neustart bei Dresdner Tennisclubs?

Dresden. „Wenn ich täglich an unserer wunderschönen Tennis-Anlage im Waldpark vorbeikomme, dann blutet mir das Herz, wenn ich sie bei besten äußeren Bedingungen völlig menschenleer sehe. Aber selbstverständlich achten wir auf die geltenden Regelungen in Sachsen, die gegenwärtig keinen Spielbetrieb erlauben. Deshalb sind die Tore unserer Anlage fest verschlossen“, unterstreicht Michael Stephan.

Der 56-jährige Rechtsanwalt leitet schon seit über einem Jahrzehnt als Präsident den TC Blau-Weiß Blasewitz, der mit etwa 700 Mitgliedern der mit Abstand größte Tennisverein der neuen Bundesländer ist und mit 16 Plätzen auch über die größte Anlage im Osten verfügt. Hinzu kommen vier vereinseigene Hallenplätze. Diesem Verein gehören auch mehrere junge Kadersportlerinnen und -sportler wie die 13-jährige Clara-Maria Schön an, die jetzt ebenfalls zum (Tennis-)Nichtstun verdammt sind. Doch die Blasewitzer hoffen auf eine baldige Wiederinbetriebnahme. „Auch auf unserer großen Anlage sind wir durch die Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle und die Platzwarte in der Lage, alle Sicherheitsbestimmungen einzuhalten“, verspricht Stephan.

Dass sich an der Trainingspause wenn auch nicht sofort, aber doch in absehbarer Zeit etwas ändert, ist auch im Sinne des Sächsischen Tennis Verbands (STV). Er hat sich mit einem Schreiben an die sächsische Landesregierung mit der Bitte für eine schrittweise Wiederaufnahme der Individualsportart Tennis unter strikten Auflagen gewandt. Darin heißt es: „ Tennis ist als kontaktlose Sportart prädestiniert dafür, als eine der ersten Sportarten wieder ausgeübt zu werden.“ Dabei wird auch darauf verwiesen, dass seit dieser Woche in einigen Bundesländern wie in Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz schon wieder Tennis gespielt werden kann.

Trainer wollen wieder Tennisspielen vermitteln

Auch beim TC Bad Weißer Hirsch, der mit 430 Mitgliedern der zweitgrößte Dresdner Tennis-Verein ist, hofft man sehnlichst darauf, dass der Spielbetrieb möglichst bald wieder aufgenommen werden darf. Hirsche-Präsident Frank Hellmund: „Unsere zehn Plätze sind spielbereit.“ Zugleich plädiert er dafür, dass auch die Punktspiele in diesem Jahr, wenn auch mit späterem Beginn, durchgeführt werden. „Wir haben für diese Saison über 30 Mannschaften gemeldet. Für die meisten unserer Mitglieder sind das die wichtigsten Wettkämpfe.“ Hellmund macht dafür einen interessanten Vorschlag: „Falls es wegen der Nähe der Spieler an den Doppeln scheitern sollte, dann könnten ja in diesem Jahr nur Einzel gespielt werden.“ Normalerweise besteht ein Tennis-Mannschaftskampf aus sechs Einzeln und drei Doppeln.

Beim auf der Anlage im Ostragehege beheimateten SV Dresden-Mitte sind zwar „nur“ etwas über 200 Mitglieder organisiert, aber auch sie wollen so schnell wie möglich spielen. Natürlich auch Mark-Robert Szelig, der Sportwart der Tennis-Abteilung. Zum einen, weil der 32-Jährige in der aktuellen Herren-Rangliste hinter Mark Tanz (Blau-Weiß Blasewitz) die Nummer zwei in Sachsen ist. Zum anderen aber auch, weil er schon seit zehn Jahren als Trainer tätig ist, und als solcher vor allem Kindern und Jugendlichen das ABC des Tennisspielens beibringt.