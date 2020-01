Möglicher Transferhammer: RB Leipzigs Demme vor Wechsel zu Neapel

Leipzig. Der italienische Erstligist SSC Neapel will Diego Demme von RB Leipzig verpflichten. RB bestätigte am Mittwoch, dass es ein offizielles Angebot für den Mittelfeldspieler gibt. Er sei entgegen anders lautender Berichte allerdings nicht auf dem Weg nach Italien, um dort einen Medizincheck zu absolvieren. Demme trainierte am Mittwoch nicht mit der Mannschaft und absolvierte aufgrund von Beschwerden mit der Bauchmuskulatur ein dosiertes Programm.

Nach SPORTBUZZER-Informationen wird es zu einer Einigung zwischen dem Herbstmeister der Bundesliga und Neapel kommen. Grund ist demnach das personelle Überangebot im Mittelfeld der Elf. Coach Julian Nagelsmann setzt statt dessen auf den wieder erstarkenden Amadou Haidara.

Demme ist eng mit der italienischen Metropole verbunden. Für ihn ginge mit einem Wechsel in die italienische Metropole ein Traum in Erfüllung. Von Kindesbeinen an ist er ebenso wie Vater Enzo bekennender Napoli-Fan. Der benannte seinen Sohn übrigens nach der SSC-Legende Diego Maradona. Der aktuelle Coach des SSC, Gennaro Gattuso, gilt als eines der Vorbilder des 28-Jährigen, der auch seinen Weihnachtsurlaub in Napoli verbrachte. Laut italienischen Medienberichten soll der aktuell Achte der Serie A zwölf Millionen Euro für den einmaligen deutschen Nationalspieler bieten.

Demme gehört zu den dienstältesten Profis bei RB Leipzig. Er war im Januar 2014 vom SC Paderborn an die Pleiße gewechselt, feierte in den folgenden sechs Jahren mit den Roten Bullen die Aufstiege von der dritten über die zweite in die erste Bundesliga. Im Juni 2017 gab Demme beim 7:0-Erfolg gegen San Marino sein Debüt im deutschen Nationalteam. In der laufenden Saison stand der Mentalitätsspieler in allen 17 Bundesliga-Partien für RB auf dem Platz, vertrat dabei auch den verletzten Kapitän Willi Orban.

Auch Ilsanker und Lookman vor dem Absprung?

Bereits am Mittwochmorgen war bekanntgeworden, dass Stefan Ilsanker und Ademola Lookman die Messestädter noch im Winter verlassen könnten. Der österreichische Nationalspieler sorgt sich um seine Chance auf Einsätze. „In Hinblick auf die EM benötige ich viele Spiele, daher würde sich ein Wechsel schon anbieten. Es gibt einige konkrete Anfragen, mehr will ich dazu nicht sagen“, sagte der Defensiv-Allrounder den „Salzburger Nachrichten“. Die „Bild“ hatte zuvor berichtet, der chinesische Zweitligist Shijiazhuang Ever Bright habe Interesse an Ilsanker. Nach einem Bericht der „Daily Mail“ hat Newcastle United seine Fühler in Richtung Lookman ausgestreckt. Die Bilanz des als "Königstransfer" bezeichneten 22-Jährigen seit seiner Verpflichtung im Sommer ist ernüchternd:drei Spiele in der Bundesliga, eins in der Champions League.