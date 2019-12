Ex-Bundesliga-Profi Mohamadou Idrissou sitzt in österreichischer Abschiebehaft

Der frühere WM-Teilnehmer Mohamadou Idrissou sitzt in Österreich in Abschiebehaft. Das bestätigte am Samstag der Obmann des österreichischen Viertligisten DSV Leoben, wo der 39-jährige Kameruner im Sommer angeheuert hatte. Zuvor hatte die Kronen Zeitung in Österreich darüber berichtet. "Mo Idrissou ist im Schubhaftzentrum Vordernberg. Offenbar hat etwas mit seinen Papieren nicht gestimmt", sagte Edi Lieber, Obmann bei Idrissous derzeitigem Arbeitgeber, der Kleinen Zeitung.

Lieber über Idrissou: "Tut mir leid für ihn"

„Das tut mir leid für ihn, er war so lange in Europa“, sagte Lieber. „Wir hatten so eine Freude - da bietet sich jemand an, der uns weiterbringen kann, und dann endet das so“. Idrissou absolvierte 139 Bundesligaspiele (27 Tore) für Hannover, Duisburg, Freiburg und Mönchengladbach. Er kam zudem in 164 Partien (68 Treffer) in der 2. Liga zum Einsatz. Bei der WM 2010 lief Idrissou für Kamerun auf.