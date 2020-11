Auch zweiter Corona-Test positiv: Klopp und FC Liverpool weiter ohne Torjäger Mohamed Salah

Bei Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah ist auch ein zweiter Coronavirus-Test positiv ausgefallen. Das teilte der ägyptische Fußballverband am Mittwoch mit. Salah befindet sich in Selbst-Isolation und fehlt dem Team von Trainer Jürgen Klopp beim Ligaspiel gegen Leicester City an diesem Sonntag (20.15, Sky) sowie bei der Champions-League -Begegnung gegen Atalanta Bergamo am kommenden Mittwoch (21 Uhr, DAZN).

Salah wechselte 2017 von der AS Rom nach Liverpool. Er gewann mit den "Reds" im Jahr 2019 die Champions League und war auch einer Protagonisten, als der Klub in diesem Jahr erstmals nach 30 Jahren englischer Meister wurde. In 116 Partien in der Premier League erzielte der 28-Jährige 81 Treffer. Hinzu kommen in seiner Liverpooler Zeit 21 Tore bei 36 Einsätzen in der Königsklasse. Vor Salah waren aus dem Kader von Klopp bereits der Senegalese Sadio Mané sowie die beiden früheren Bayern-Profis Xherdan Shaqiri (Schweiz) und Thiago (Spanien) positiv auf das Coronavirus getestet worden.