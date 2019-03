Kurios: Juventus Turin schuldet Vater von Italien-Talent Moise Kean zwei Traktoren

Kein Scherz! Beim Radiosender Rai Radio 1 berichtete der Vater des 19-jährigen Stürmers nun von den Verhandlungen. "Ich habe Juve damals versichert, dafür zu sorgen, dass mein Sohn in Italien bleibt", erzählte er. "Als Gegenleistung wollte ich zwei Traktoren. Sie sagten, dass es kein Problem sei, aber bis heute habe ich sie nicht erhalten." In seiner Heimat in Afrika betreibt der Vater des Talents eine Farm, auf der er Reis und Getreide anbaut.

Kean gilt als Hoffnungsträger der Squadra Azzurra

Kean zählt in Italien zu den großen Hoffnungsträgern für die neu-formierte Squadra Azzurra. In den EM-Qualifikationsspielen gegen Finnland und Liechtenstein erzielte der junge Stürmer jeweils einen Treffer und verhalf der Nationalmannschaft somit zu zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen. In der Serie A steuerte er für den italienischen Meister Juventus Turin bereits zwei Treffer in vier Einsätzen bei.