Mölkauer Haie wollen nicht jammern: "Brauchen keine Ausnahmeregelungen"

Insgesamt sieht der Präsident seinen Verein im 16. Jahr seines Bestehens auf einem guten Weg. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Wir haben aktuell auch im Nachwuchs alle Altersklassen besetzt. Vor allem bei den Jungen ist der Zulauf momentan sehr groß, was sicher auch an der Entwicklung des SC DHfK liegt. Das lässt hoffen, dass es in Leipzig noch mehr als nur Fußball gibt“, freut sich Stefan Pietsch, der vor einigen Jahren durch seine Tochter zum Handball gekommen ist und früher selbst Fußball gespielt hat.

Wohlfühlfaktor und Spaß im Vordergrund

Wichtige Bezugspunkte für die Entwicklung des Handballsports in der Stadt seien natürlich der SC DHfK und der HCL. Der Profisport sei für die kleineren Vereine keine Konkurrenz, ganz im Gegenteil. „Je besser sich die Profiteams entwickeln, desto größer wird die Handball-Begeisterung in der Stadt. Davon profitieren alle Handballvereine der Stadt“, ist sich Stefan Pietsch sicher. Um diese Begeisterung weiterzutragen, bietet der HSV Mölkau in einigen Schulen Handballkurse im Rahmen von Ganztagsangeboten an. Diese Angebote sollen in den kommenden Jahren noch ausgebaut werden.