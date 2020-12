"Momentaufnahme, die was wert ist": Leverkusen jubelt über erste Tabellenführung seit 2014

Das ungewöhnliche Hupkonzert rund um die BayArena, das sogar im TV deutlich zu hören war, resultierte aus einem lange geplanten Konvoi von Weihnachts-Traktoren. Doch die erstmalige Tabellenführung nach sechs Jahren, ausgerechnet eine Woche vor dem Gastspiel des am Sonntagabend überholten FC Bayern München, sorgte bei Bayer Leverkusen auch für große Freude. "Es ist eine Momentaufnahme. Aber eine, die was wert ist und die wir zu schätzen müssen“, sagte Bayers Julian Baumgartlinger nach dem 4:1 (2:0) gegen Hoffenheim : "Sich in einer Liga mit Bayern, Dortmund und Leipzig nach oben zu setzen, ist schwierig. Das gibt uns Schwung für den Endspurt bis Weihnachten.“ Kapitän Lars Bender wollte von der Tabelle "ein Foto machen".

Über das Traktoren-Gehupe musste der Österreicher lachen: „Vielleicht war das eine Hochzeit.“ Ohnehin war die Stimmung gut, wenngleich Trainer Peter Bosz sogleich bremste: "Die Punkte, die wir haben, die haben wir" , sagte der 57-Jährige lakonisch und fügte hinzu: " Wenn das nach 34 Spieltagen so wäre, dann wäre ich euphorisch." Allerdings sind erst elf Partien absolviert - und am kommenden Wochenende geht es im Topspiel gegen den FC Bayern.

Vor dem Liga-Hit in Leverkusen am kommenden Samstag müssen die noch ungeschlagene Werkself die Tabellenführung noch in der Englischen Woche im Rhein-Derby beim 1. FC Köln verteidigen. Entscheidend dafür, dass Bayer den Rekordmeister aus München von der Spitze stieß, war wieder einmal Leon Bailey. Der Jamaikaner traf im phasenweise mitreißenden Duell der Europa-League-Gruppensieger mit einem Traumtor nach kreativer Ecken-Variante und als Ball-Dieb nach einem katastrophalen Rückpass von Hoffenheims Torjäger Andrej Kramaric. Nach dem Anschlusstreffer durch Baumgartner sorgte U21-Nationalspieler Florian Wirtz für das 3:1, bevor Lucas Alario mit einem Handelfmeter zum Endstand traf. Wirtz grüßte via T-Shirt mit dem Schriftzug „Emil“ laut Sky einen kranken Freund.