Momente für die Ewigkeit: Martin Wolframs emotionale Rückkehr nach Dresden

Dresden. Auch diesmal hat der Flieger aus Frankfurt Verspätung. „Auf die paar Minuten kam es dann auch nicht mehr an“, meinte Dresdens „Olympia-Gewinner“ Martin Wolfram. Zumal der 29-jährige genügend Unterhaltung hatte, denn die beiden Berliner Bronzemedaillengewinner im Dreimeter-Synchron Patrick Hausding und Lars Rüdiger mussten den Umweg über Klotzsche nehmen, weil so spät kein Flugzeug mehr nach Berlin startete. So wurde die „Troika“ von Familien, Freunden und Verantwortlichen ebenso mit tosendem Beifall empfangen wie am Tag zuvor Tina Punzel und Lena Hentschel. Anzeige

Der erste Blick von Martin Wolfram ging in Richtung seiner Freundin Elisa, die sich etwas schüchtern im Hintergrund hielt. „Na komm schon her“, forderte er sie lachend auf, um sie dann minutenlang innig in die Arme zu nehmen. Die Emotionen übermannten beide und ein paar Tränen flossen. Wie schon direkt nach seinem Wettkampf vom Dreimeterbrett, den Martin Wolfram mit einem starken siebenten Platz abschloss. Beim anschließenden Fernsehinterview wurde der sympathische, bodenständige Dresdner seiner Emotionen kaum Herr, begann immer wieder zu weinen und sorgte mit seiner Aussage, dass Medaillen nicht alles seien, für einen echten olympischen Moment.

Auch nach der Rückreise aus Tokio, wo er nach vier Schulter-Operationen und dem deshalb erfolgten Umstieg vom Turm auf das Dreimeterbrett eine unglaubliche Leistung vollbrachte, gibt er zu: „Realisiert habe ich das noch nicht wirklich. Ich habe immer versucht, meine Emotionen in die Ecke zu drängen, doch nach dem Wettkampf gab es für mich kein Halten mehr. Es war ohnehin ein sehr emotionaler Wettkampf, weil auch andere große Springer ihren letzten großen Wettkampf bestritten haben. Zu wissen, dass es auch mein letzter olympischer Auftritt war, hat mich mental schon sehr mitgenommen“, gibt er freimütig Einblick ins Seelenleben.

Paddel-Urlaub in Mecklenburg

Er sei superglücklich über sein Ergebnis, zumal er zuvor ein paar Schwierigkeiten im Training gehabt habe. „Ich fand nicht so hundertprozentig wieder in die Halle wie beim Weltcup im Mai und hatte große Bedenken, ob ich überhaupt das Halbfinale erreiche“, gesteht er und sagt mit einem Strahlen im Gesicht: „Jetzt habe ich es wieder geschafft, einstellig rauszukommen und das macht mich sehr stolz.“ In London 2012 war er Achter und in Rio Fünfter jeweils vom Turm und stets mit verletzter Schulter. Diesmal aber sei er zwar erschöpft, aber gesundheitlich gehe es ihm gut.

Lachend hebt er zum Beweis beide Arme senkrecht in die Höhe und sagt: „Das ist das erste Mal nach Olympia, dass ich das machen kann.“ Seine dritten Spiele seien aufgrund der Umstände sicher nicht die schönsten gewesen, weil doch sehr viel gefehlt habe, aber dennoch habe er sich gefreut, überhaupt dabei gewesen zu sein. „Es ist trotzdem ein wunderschönes Erlebnis und die Bilder vom Wettkampf werden immer in meiner Erinnerung bleiben“, sagt der DSC-Athlet, der zum dritten Mal auch eine Eröffnungsfeier erlebte und betont: „Natürlich haben die Zuschauer gefehlt, aber es war ein erhebender Moment, dass Patrick Hausding die Fahne trug und damit auch unsere Sportart in den Fokus rückte. Das bleibt für die Ewigkeit.“