Auf diese Ernährungsberaterin setzen der FC Liverpool und DFB

Die Ernährungsabteilung des FC Liverpool hört auf ihr Wort - und bald auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft! Wie die Bild berichtet, soll Mona Nemmer das Team um Bundestrainer Joachim Löw beraten. In England setzt Jürgen Klopp bereits seit etwa drei Jahren auf die Ernährungsexpertin. Der 51-Jährige beschreibt in einem Beitrag der ZDF-Sportreportage Nemmer als "unseren einzigen wirklichen Weltklassespieler". Der Reds-Trainer spricht in Puncto Ernährung von gesundem Doping. "Das richtige Essen im richtigen Moment kann einen kleinen Unterschied machen und hat eine wahnsinnig große Wirkung", sagt Klopp.

Nemmer absolvierte eine Ausbildung als Fachlehrerin für Ernährung, als Ernährungsberaterin für Leistungssport und natürlich auch als Köchin. Ihre erste Station hatte die heute 34-Jährige beim DFB, als sie für vier Jahre lang für die sportgerechte Ernährung der Nachwuchsteams bis zur U21 verantwortlich war. 2013 holten der damalige Sportvorstand Matthias Sammer und Ex-Trainer Pep Guardiola die Oberpfälzerin zum FC Bayern München.

Bus-Parade: Liverpool feiert Jürgen Klopp und seine Champions-League-Helden Der FC Liverpool feierte seinen Champions-League-Titel am Sonntag nach dem Triumph von Madrid mit einer Bus-Parade durch Liverpool. Trainer Jürgen Klopp war bestens gelaunt. Der SPORTBUZZER zeigt die Bilder. ©

Anzeige

Beim FC Liverpool ist Nemmer seit 2016 angestellt. "Ich glaube, die Bayern haben die Wichtigkeit nicht hunderprozentig erkannt", meinte Klopp. Beim englischen Top-Klub trägt die 34-Jährige die Bezeichnung "Head of Nutrition". Sie ist in Liverpool die Chefin von insgesamt 26 angestellten, die auf dem Trainingsgelände in Melwood in zwei Schichten arbeiten. Vier Mal am Tag erhalten die Liverpool-Spieler dort ihr Essen.

Beim DFB soll Nemmer in Zukunft die DFB-Stars beraten. "Die richtige Ernährung spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, permanent Top-Leistungen abzurufen. So wie Spielanalysten und Scouts, Mediziner und Athletiktrainer zum festen Expertenkreis einer Mannschaft gehören, so zählen inzwischen auch Ernährungsberater dazu", sagte Nationalelf-Manager Oliver Bierhoff.

Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen. Trage Dich auf gabfaf.de/supporter kostenlos als Supporter ein.