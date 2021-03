Bericht: AS Monaco bekräftigt Interesse an Leihe von Bayern-Keeper Nübel - Ortega als Ersatz?

Die Aussichten auf viel Spielzeit von Torhüter Alexander Nübel sehen beim FC Bayern München aktuell alles andere als rosig aus. Hinter dem gesetzten Manuel Neuer kommt der Neuzugang vom FC Schalke 04 bislang kaum zum Zug. In dieser Saison stand der 24-Jährige erst einmal im DFB-Pokal und einmal in der Champions League im Tor der Münchener - zu wenig für den jungen Keeper. Nübels Berater Stefan Backs sprach jüngst schon von einer möglichen Ausleihe im kommenden Sommer. Als möglicher Klub für eine Leihe wurde zuletzt die AS Monaco gehandelt. Einem Bericht des Kicker zufolge soll die Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac auch weiter stark an einer Leihe interessiert sein.

