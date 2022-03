Nächster Dämpfer nach Champions-League-Aus: PSG verliert in Monaco - Joker Volland sorgt für Entscheidung

Das Achtelfinal-Aus in der Champions-League gegen Real Madrid zeigt bei Paris Saint-Germain offenbar Nachwirkungen. Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino musste am Sonntag eine 0:3 (0:1)-Niederlage bei der AS Monaco hinnehmen. Am vergangenen Spieltag hatte PSG mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Ligue-1-Schlusslicht Girondins Bordeaux noch eine Reaktion gezeigt, die die Fans dennoch nicht davon abhielt, das Star-Ensemble um Neymar und Lionel Messi mit heftigen Pfiffen zu konfrontieren. Die Versöhnung blieb aufgrund des überschaubaren Auftritts im Fürstentum vorerst aus - auch wenn Paris an der Tabellenspitze (15 Punkte Vorsprung) weiterhin einsam seine Kreise zieht.

Anzeige