Monaco-Quali endet im Chaos: Leclerc trotz Crash auf Pole - Hamilton nur Siebter

Charles Leclerc hat sich die Pole Position für sein Formel-1-Heimrennen in Monte Carlo gesichert. Der 23 Jahre alte Monegasse raste in seinem Ferrari am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Monaco auf Platz eins mit 0,230 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen im Red Bull, ehe er mit einer Bandenberührung für einen vorzeitigen Abbruch der entscheidenden Phase der K.o.-Ausscheidung sorgte und sein demolierter Wagen per Kran abtransportiert werden musste. Anzeige

Es ist Leclercs achte Pole in seiner Karriere und für Ferrari wie für ihn die erste seit Oktober 2019 in Mexiko. Dritter wurde Valtteri Bottas im Mercedes vor Carlos Sainz Junior im zweiten Ferrari. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der vor dem fünften WM-Lauf an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) 14 Punkte Vorsprung im Klassement auf Verstappen hat, kam über Platz sieben im zweiten Mercedes nicht hinaus. Sebastian Vettel wurde im Aston Martin Achter.

Mick Schumacher verpasst Qualifikations-Teilnahme nach Unfall

Nicht am Qualifying teilnehmen konnte Mick Schumacher. Der 22 Jahre alte Neuling hatte noch vor den wirklich entscheidenden Runden in den engen Straßen von Monaco einen schweren Dämpfer hinnehmen müssen. Weil sein Auto nach einem Crash im Training schwer demoliert war, musste der Haas-Pilot einen Start in der Qualifikation zum Klassiker verzichten. "Ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll. Es tut mir sehr leid“, hatte Schumacher nach seinem nächsten Unfall an die Box gefunkt.