Borussia Mönchengladbach empfängt am Samstagabend Bayer 04 Leverkusen(18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Der Tabellenzwölfte will an den Befreiungsschlag gegen den FC Bayern von letzter Woche anknüpfen. Die Fohlen bleiben diese Saison bis dato weit unter ihren Möglichkeiten. Vor dem Rückrunden-Auftaktsieg gegen den Rekordmeister holte das Team von Trainer Adi Hütter ledeglich einen Punkt aus fünf Spielen, bei denen man zudem 18 Gegentore kassierte. Ein Sieg gegen die Werkself wäre also elementar wichtig für die Gladbacher. Sollte die Konkurrenz patzen wäre immerhin ein Sprung von Platz zwölf auf Platz zehn möglich. Nachdem unter der Woche fraglich war, ob Mittelfeld-Motor Zakaria spielen kann ist dieser Anfang der Woche, zum Glück der Gladbacher ins Training zurückgekehrt. Einzig Jonas Hofmann fehlt verletzungsbedingt. Ramy Bensebaini ist zudem für Algerien beim Afrika-Cup.

Anzeige