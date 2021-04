Fan-Sprecher sieht "Teilerfolg": Hoffenheim gegen Leverkusen letztes Montagsspiel in der Bundesliga

Sig Zelt von der Organisation "Pro Fans" wertet die Abschaffung der Montagsspiele in der Bundesliga nur als Teilerfolg. "Es ist ein Hoffnungsschimmer, aber nicht sehr viel mehr", sagte der Sprecher des Interessenbündnisses verschiedener Fan- und Ultragruppen der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Partie TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen an diesem Montag (20.30 Uhr/DAZN) ist die zumindest vorerst letzte dieser Ansetzung in der Bundesliga. Von der kommenden Saison an sollen die Spieltage am Sonntagabend abgeschlossen werden, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) 2018 beschlossen hatte.

Anzeige