Der Start in die EM-Qualifikation war für die ,,Three Lions" am Freitag beim 5:0 gegen Tschechien in Wembley überragend. In den britischen Fußballtempel will die Mannschaft von Nationaltrainer Gareth Southgate (48) auch ab dem 7. Juli 2020 einziehen. Dann steigen im Londoner Wembley-Stadion die beiden EM-Halbfinals und am 12. Juli das große Finale der 12-Länder-EURO. Bevor es soweit ist, steht in der Partie Montenegro gegen England am Montag (20.45 Uhr) eine komplizierte Auswärtsreise für das Team auf dem Terminplan.