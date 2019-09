Qualifying-Chaos in der Formel 1: Leclerc holt Pole Position, Fahrer verzocken sich auf letzter Runde

Charles Leclerc hat die Pole Position für das Ferrari-Heimrennen in Monza geholt. Sechs Tage nach seinem Premierensieg in der Formel 1 verwies der Monegasse WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes um 39 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil.

Qualifying endet kurios: Acht Fahrer verpassen letzte schnelle Runde

Sebastian Vettel muss im zweiten Ferrari den Großen Preis von Italien an diesem Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) von der vierten Startposition in Angriff nehmen. Nico Hülkenberg belegte in der Qualifikation im Renault den sechsten Platz.

Das Qualifying endete kurios: Wegen einer Bummel-Runde aller Fahrer erreichten nur Pole-Setter Charles Leclerc und Carlos Sainz die Ziellinie vor Ablauf der Zeit, um eine gezeitete Runde fahren zu können. "Ich bin glücklich mit der Pole, aber es ist eine Schande, dass es dieses Durcheinander gab. So etwas mag man nicht, selbst wenn man auf der Pole steht", sagte der Monegasse. Hamilton schimpfte über das Chaos: "Wir hätten alle im letzten Run des Q3 noch fahren können. Es ist verrückt mit diesem Timing. Es ist gefährlich und riskant in der Outlap."

Renault-Pilot Hülkenberg: "Dass es so krass wird, hätte ich nicht vermutet"

Der Brite lieferte auch gleich eine Erklärung mit, warum die Fahrer so heftig gepokert haben. "Der Windschatten ist wesentlich größer in diesem Jahr, deshalb konzentrieren wir uns alle drauf", sagte Hamilton und Hülkenberg ergänzte: "Es geht darum, dass man einen Fahrer findet, er einen um die Runde zieht - so viel Zeit, wie man da gut macht, kann man auf sich gestellt gar nicht gut machen. Wir machen das alle aus einem Grund und nicht aus Jux und Dollerei. Es war gefährlich, obwohl es auch im Fahrer-Briefing angesprochen wurde. Dass es so krass wird, hätte ich aber nicht vermutet - das wird sicherlich noch für Gesprächsstoff sorgen."