Moral gezeigt: RB Leipzig sichert sich nach 0:2 doch noch Vize-Meisterschaft

RB Leipzig auf acht Positionen verändert

Das Adieu gegen vor der Halbzeit bärenstarke Wolfsburger geht nicht in die Turnhose, RB biegt einen 0:2-Rückstand, holt ein überaus verdientes 2:2 und kann beim letzten Saisonspiel bei Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr) nicht mehr von Platz zwei verdrängt werden. Auch für die Gäste hat sich der Ausflug nach Sachsen gelohnt. Durch den Punkt ist ihnen die Teuilnahme an der Champions League in der kommenden Saison sicher. Maximilian Philipp schießt das 0:1 11.) und 0:2 (45 + 1), Justin Kluivert das 1:2 (51.), Marcel Sabitzer per Foulelfmeter das 2:2 (78.).

Leipzig findet erst in Halbzeit zwei zu alter Stärke

Wiederbeginn. Angeliño und Amadou Haidara kommen für Henrichs und Laimer. Geht noch was? Aber ja doch! Sabitzer genial auf Kluivert, der lässt Mbabu lässigst aussteigen und nagelt den Ball zum 1:2 ins Netz. Ein Klasse-Tor (51.). Die RB-Kicker schwingen sich zu Herren des Verfahrens auf, schnüren Wolfsburg ein, lassen Ball & Gegner laufen, haben durch Angeliño und Klostermann Chancen. Die Statik des Spiels ist gekippt, das Spiel - noch - nicht. Kluivert hat das 2:2 auf den Fuß, riskiert dabei viel, wird von Casteels regelkonform abgeräumt (67.). Hee-Chan Hwang kommt für Kluivert, der imaginäre Gong zur Schluss-Offensive ertönt mit Orbans Beinahe-Ausgleich (73.). Dann fordert Haidara einen Elfmeter, den Felix Zwayer erst auf den zweiten Video-Blick als solchen erkennt. Ja, Paulo Otavio hat Haidara gefoult, Käptn’ Sabitzer verwandelt sicher. 2:2 (78.). RB will jetzt alles, will den Dreier, geht auch in der fünfminütigen Nachspielzeit all in. Dann ist es vorbei. Der letzte Heimspiel-Eindruck? Ein Guter. Nächster und letzter Halt: Am Sonnabend in der Alten (und gegen RB immer heißen) Försterei.