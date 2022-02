Morawietz immer schneller, Landestitel vor Klub-Kamerad von Behr

Die besten Nachwuchs-Aktiven des VfL Wolfsburg im Sprint unterstrichen am Wochenende in Hannover erneut ihre gute Form. Tobias Morawietz knackte dabei die ersehnte Norm für die deutsche Hallenmeisterschaft der Erwachsenen in Leipzig.

Morawietz und Co. starteten bei den Landesmeisterschaften in Hannover, die Nachwuchs-Asse gingen teilweise in den Feldern der Erwachsenen an den Start. Morawietz (U20) stellte dabei über 60 Meter der Männer im Vorlauf seine Bestleistung von 6,83 Sekunden ein. Das war schon die DM-Norm für Leipzig (6,85), die er im Finale beim Sieg in 6,82 Sekunden noch verbesserte. Vize-Landesmeister wurde in 6,83 Sekunden sein erwachsener Klub-Kollege Richard von Behr, der sich damit ebenfalls die Leipzig-Norm sicherte. Zumindest vorerst. Die schnellsten 24 mit Norm qualifizieren sich für die nationalen Titelkämpfe in drei Wochen, für die am kommenden Wochenende Meldeschluss ist. Noch rangiert das Duo um Platz 20, hat aber bis zu den Titelkämpfen keine Rennen mehr.

Nele Jaworski, jüngst in persönlicher Bestleitung von 7,55 Sekunden norddeutsche Meisterin geworden, die schon die DM-Quali sowohl für die Jugend in Sindelfingen in zwei Wochen als auch für Leipzig in der Tasche hatte, wurde über 60 Meter bei den Frauen in guten 7,59 Sekunden Dritte. Sowohl sie als auch Morawietz sind damit von ihrer Form her Final-Kandidaten und Medaillenaspiranten für die deutschen Nachwuchsmeisterschaften. "Darauf liegt jetzt der Fokus", sagt Morawietz. "Die DM der Erwachsenen wäre dann ein schöner Abschluss der Hallensaison." Bei Jaworski wird es nicht anders sein. Über 200 m wurde sie in Hannover in 24,91 Sekunden Dritte hinter dem weitaus älteren Gold- und Silber-Duo.

Coach Johannes Breitenstein freute sich über die Leistungen seiner Schützlinge, glaubt, dass beide bei den Titelkämpfen auch noch ein wenig schneller sein können.

Louis Quarata (Jahrgang 2004) belegte im Feld der Erwachsenen über 400 Meter in 51,10 Sekunden Platz vier.

Phil Grolla (M, T47) startete bei den deutschen Parameisterschaften und wurde deutscher Meister über 60 m in 6,97 Sekunden, seinen deutschen Rekord verbesserte er dabei um eine Hundertstelsekunde. Über 200 m holte sich Grolla ebenfalls den Titel, die Zeit von 22,43 bedeutete deutschen Rekord.