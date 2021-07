Morawietz und Karsten sind Wolfsburgs heiße DM-Eisen

Im vergangenen Jahr hatten zwei Nachwuchs-Leichtathleten des VfL Wolfsburg bei den deutschen Meisterschaften der U18 und U20 auf sich aufmerksam gemacht. Vielleicht gelingt das Maximilian Karsten und Tobias Morawietz vom VfL Wolfsburg ab Freitag in Rostock erneut. Allerdings: Für Karsten ist diese DM eine Zugabe. in seiner eigentlichen Domäne, dem Zehnkampf, bremst ihn eine Verletzung aus. Morawietz wiederum strebt nach seinem Überraschungscoup über 200 Meter im Vorjahr diesmal Medaillen über beide Sprinstrecken an. Louis Quarata kann in der U18 über 400 Meter für eine Überraschung sorgen, außerdem ist noch Sprinterin Nele Jaworski dabei.

Tobias Morawietz brennt darauf, am Samstag seine aktuelle Bestzeit zu toppen. 10,56 Sekunden ist seine Bestzeit, aufgestellt vor einigen Wochen. Topmann James Adebola (10,45 Sek.) vom SSC Belin ist der Favorit. Felix Kunstein (10,52 Sek./Mannheim) und Florian Knerlein (München/10,55 Sek.) sind von den Zeiten her am ehesten zu packen. Allerdings: Erst einmal gilt es, das Finale zu erreichen. Erstmals warten vorher zwei Läufe (Vorlauf und Halbfinale) auf den Wolfsburger. Erreicht er das Finale, ist alles möglich. In Tallinn war er als Zwölftschnellster über 100 Meter bester Deutscher.

Im Vorjahr hatten die 200 Meter zuerst auf dem Programm gestanden, Morawietz hatte überraschend den Titel gewonnen. Über 100 Meter wäre anschließend auch mit ihm zu rechnen gewesen, aber er verletzte sich. Am Sonntag geht es in Rostock für ihn über 200 Meter, hier ist Morawietz hinter Adebola (21,16 Sek.) mit der zweitschnellsten Zeit (21,34 Sek.) gemeldet.

Bereits am Freitag kann Louis Quarata für Furore sorgen. Er startet über 400 Meter der U18, hat die sechstschnellste Meldezeit (49,75 Sek.).

Und ebenfalls am Freitag startet Maximilian Karsten. Im siebenköpfigen Feld der Hochspringer kann etwas für den Super-Allrounder gehen, wenn er seine Bestmarke erreicht. Die liegt bei 2,00 Metern. Die Quali-Norm war 1,99, deshalb ist das Feld so klein. Favorit Jonas Pomsel (SC Potsdam) hat 2,10 Meter stehen, die anderen sechs rangieren zwischen 2,02 m und 1,99 m. "Da ist vieles möglich", sagt Karsten, der in seinem ersten U20-Jahr ist. Im Vorjahr war er sensationell deutscher Zehnkampfmeister der U18 geworden, in diesem Jahr muss er auf die Zehnkampf-DM, die in einigen Wochen ansteht, verzichten. "Ich habe Beugerprobleme, deshalb kann ich Disziplinen, die hohe Anlaufgeschwindigkeit erfordern, momentan nicht machen", sagt der Sportler. Allerdings nimmt er es gelassen: "Vielleicht reicht es noch zu einem Test-Zehnkampf in diesem Jahr, ansonsten konzentriere ich mich voll auf die Vorbereitung für 2022, dann gibt es eine Weltmeisterschaft."

Nele Jaworski ist am Sonntag dran, über 100 Meter rangiert sie mit ihrer Bestzeit von 12,15 Sek. um Platz 15, in diesem Bereich sind etliche Läuferinnen, "eine Endlaufteilnahme wäre top", sagt Birgit Morawietz.