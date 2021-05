Morey-Verletzung überschattet BVB-Finaleinzug - Can geschockt: "Freude hält sich in Grenzen"

Es hätte alles so schön sein können: Mit einer Glanzvorstellung im Halbfinale gegen Holstein Kiel hat sich Borussia Dortmund am Samstagabend das Final-Ticket für den DFB-Pokal gesichert. Nach dem 5:0 (5:0)-Sieg im Signal-Iduna-Park war aber nur wenigen BVB-Profis die Freude über die Qualifikation für das Finale gegen RB Leipzig am 13. Mai anzusehen. Dortmunds Außenverteidiger Mateu Morey verletzte sich in der Schlussphase des Spiels offenbar schwer am Knie und musste unter starken Schmerzen vom Platz getragen werden.

Der Schock bei den Spielern saß nach Abpfiff tief: "Ich habe keine Ahnung was es ganz genau ist, dass die Verletzung schwer ist, hat man gehört", sagte Defensivspieler Emre Can bei Sky. Der 21 Jahre alte Morey verletzte sich in der 72. Minute ohne Fremdeinwirkung zwölf Minuten nach seiner Einwechslung am Knie. Die schmerzerfüllten Schreie des U21-Nationalspielers aus Spanien waren im Stadion deutlich zu hören. "Es ist ganz bitter für den Jungen, weil der glaube ich schon mal einen Kreuzbandriss hatte", sagte Can, dem nach der Morey-Szene nicht mehr zum Feiern zumute war: "Die Freude hält sich in Grenzen", so der DFB-Profi. "Es tut jedem hier in der Mannschaft weh weil es ein super Fußballer ist. Wir werden ihn unterstützen."