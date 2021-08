Morgen will der Wolfsburger Almas mit der Staffel ins Olympia-Finale sprinten

Und das ist nicht selbstverständlich. Doch nachdem dem deutschen 100-Meter-Meister von 2020 in dieser Sommersaison zunächst Zehprobleme ausbremsten, steht sein Fuß nun wieder auf dem Vollgas-Pedal. Dafür hat nicht zuletzt das Pre-Camp in Miyazaki gesorgt, wo sich der Leichtathlet mit seinen Kollegen knapp zwei Wochen lang vor der Weiterreise nach Tokio am vergangenen Montag vorbereitet hatte.

Das Trainingsareal bot neben drei Leichtathletikstadien mit Rundbahnen auch zwei gut ausgerüstete Krafträume sowie jede Menge Platz für die physiotherapeutische Betreuung. Und wer sich entspannen wollte, fand einen Meditations-Park direkt neben dem Stadion. Bei den deutschen Sprinterinnen und Sprintern gab es schon bei der ersten Ortsbesichtigung trotz hoher Außen-Temperaturen von bis 35 Grad zufriedene Gesichter bei ihren ersten Trainingseinheiten.

"Es war ein qualitativ sehr hochwertiges Pre-Camp", berichtet auch Almas, der mit dem Erfurter Julian Reus, dem Leipziger Marvin Schulte, den Hamburgern Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah sowie dem Kölner Joshua Hartmann (wurde für den verletzten Wolfsburger Niels Giese nachnominiert) das Sextett bildet, von dem ein Quartett am Donnerstag auf die Bahn geht. Offiziell werden Staffel-Aufstellungen in der Regel 90 Minuten vor dem Start veröffentlicht und auch von den Trainern nicht vorab bekanntgegeben, um sich alle Optionen, auch taktische, bis zuletzt offenzuhalten. Doch egal, wer läuft: "Die Stimmung war und ist immer noch top, wir sind mit einem sehr, sehr guten Gefühl nach Tokio geflogen, ich glaube das wird sich auch bis zum Wettkampf nicht ändern", sagt der VfLer.

Die Wettkämpfe ihrer Kollegen liefen im Fernsehen im Pre-Camp auf Dauerschleife, auch das Drama um die deutsche 4 x 400-m-Mixed-Staffel. Das Quartett wurde im Olympia-Finale nach einem Sturz beim Wechsel und einer verpatzten Stabübergabe abgeschlagen Letzter – und wurde nicht gewertet. "Das ist sehr doof gelaufen", fühlt Almas mit den Kollegen mit. Wechsel sind die Knackpunkte beim Staffelwettbewerb. Doch auch hier sieht sich der Wolfsburger mit seinem Team gut vorbereitet: "Wir haben im Pre-Camp super Staffelwechsel gemacht, durch die Bank weg. Wir haben dabei alle sehr konstant und gut performt."

Eine Mixedstaffel über die 100 m gibt es übrigens nicht - und die kann sich auch der 24-Jährige für die Zukunft nicht vorstellen. "Ich finde, es ist prinzipiell eine gute Idee, um die Leichtathletik interessanter zu machen - und in vielen anderen Sportarten sind diese Mixedstaffeln schon voll integriert. Aber über die 100 m ist die Geschwindigkeit zu hoch, da rennen wir uns gegenseitig über den Haufen. Wenn man mit elf Metern pro Sekunde auf die Staffelkollegin draufrennt, dann ist das doch etwas anderes als bei einem 400er, wo man die Geschwindigkeit ein bisschen steuern kann."

Die letzten Tage in Tokio haben der Wolfsburger und seine Teamkollegen mit individuellen Einheiten verbracht, am Mittwoch soll es noch ein gemeinsames Abschlusstraining geben, ehe am Donnerstag im Vorlauf gleich eine Topzeit vom deutschen Quartett gefordert sein wird, um das Ziel Finale zu erreichen. "Ich denke, dass wir unsere beste Saisonleistung abrufen müssen. Dementsprechend muss es in Richtung 38,0, 37 hoch gehen - und dementsprechend auch Richtung deutscher Rekord." Der liegt bei 38,02 Sekunden, wurde am 27. Juli 2012 in Weinheim aufgestellt. Almas war damals 15, sein Zimmerkollege Reus gehörte bereits zum Aufgebot. Ein ambitioniertes Ziel. "Aber das haben wir auch drauf. Und es wäre auch ein guter Zeitpunkt, um so eine Zeit zu rennen."