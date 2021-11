Moritz Schweimer sorgt für den späten Siegtreffer

Rückschlag Nummer eins ereilte die Gastgeber nach zwanzig Minuten, denn die SG nutzte ihren ersten Torabschluss durch den bulligen Kalle Burkel zum Führungstreffer. Ein Rückstand, der unnötig war, denn die Dänischenhagener hätten früh in die Spur finden können, wenn ein Kopfball von Patrick Mayer den Weg ins Tor gefunden hätte (2.).

Nach dem 0:1 war nun Geduld gefragt auf Seiten der Hausherren und mit Geduld suchten sie Lücken für den möglichen Torabschluss. Leidenschaftlich verteidigende Gäste machten dies jedoch zu einem schwierigen Unterfangen. Erst in der Schlussphase kamen die Dänischenhagener dem gegnerischen Gehäuse deutlich näher. Mehrere Eckbälle in Folge waren zunächst noch ohne Erfolg, doch im vierten Anlauf sollte es klingeln. Jonas Voth servierte für den am zweiten Pfosten völlig ungedeckten Cristoph Kloss, der den 1:1-Halbzeitstand markierte.