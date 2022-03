Mörschel-Doppelpack: Dynamo Dresden feiert ersten Sieg unter Trainer Capretti

Görlitz. Dynamo Dresden hat ein Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten Slovan Liberec mit 2:1 (1:0) gewonnen. Vor 1930 Zuschauern, die bei strahlendem Sonnenschein ins Görlitzer Stadion der Freundschaft geströmt waren, erzielte Heinz Mörschel per Handelfmeter kurz vor der Pause das Führungstor für den Dresdner Zweitligisten. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Lubomir Tupta sorgte erneut Mörschel eine Viertelstunde vor Schluss für den Endstand. Anzeige

Die Schwarz-Gelben waren personell dezimiert in die Neißestadt gereist. Am Vortag hatten sie mitgeteilt, dass Stammtorwart Kevin Broll sowie die beiden Offensivspieler Brandon Borrello und Patrick Weihrauch aufgrund positiver Corona-Tests in Quarantäne mussten. Zusammen mit den verletzungsbedingten Ausfällen, zuletzt noch Michael Akoto (Adduktoren) und Top-Torschütze Christoph Daferner (Gesäßmuskulatur-Probleme), fehlten damit zahlreiche Akteure. Damit stellte sich die Elf von Trainer Guerino Capretti fast von allein auf.

Chancen für Drchal und Schröter

Nach einer Schweigeminute für die im Januar verstorbene Dynamo-Legende „Dixie“ Dörner, der gebürtig aus Görlitz stammte, ging es auf dem Rasenplatz los. Der Tabellensiebente der Fortuna Liga, der am Sonntag sein Gastspiel bei Sigma Olmütz mit 0:1 verlor, kam etwas besser in die Partie, spielte zielstrebiger und geradliniger nach vorn. Dresdens Torwart Anton Mitrjuschkin musste schon in der Anfangsphase mehrfach eingreifen. Die Schwarz-Gelben taten sich schwer, gegen die flink und agil wirkende Elf aus Nordböhmen die geeigneten Mittel zu finden, kamen dann aber besser ins Spiel.

Die besten Chancen für die SGD vorm Seitenwechsel ergaben sich für Václav Drchal (9.) und Morris Schröter (33.) – jeweils gehalten durch den Reichenberger Schlussmann Olivier Vliegen. Wenige Minuten vorm Seitenwechsel flankte Antonis Aidonis, der diesmal in Abwesenheit des zur georgischen Nationalmannschaft gereisten Gutam Giorbelidze als Linksverteidiger im Aufgebot stand, in die Mitte. Lukas Stetina bekam den Ball an den Arm, Schiedsrichter Max Burda entschied auf Strafstoß. Heinz Mörschel ließ sich diese Chance nicht entgehen und ließ Keeper Vliegen in die falsche Ecke fliegen – 1:0 für Dynamo (41.).

Auf Heinz Mörschel war Verlass

Einzige aus dem Profiteam bekannte Namen auf der ansonsten mit U19-Junioren aufgefüllten Ersatzbank waren Agyemang Diawusie, Yannick Stark und Marius Liesegang. Sie wurden mit Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt, Morris Schröter, Tim Knipping und Anton Mitrjuschkin blieben dafür in der Kabine. Die Partie plätscherte etwas vor sich hin – bis zur 66. Minute, als Lubomir Tupta aus spitzem Winkel der 1:1-Ausgleich gelang. Doch auf Heinz Mörschel war Verlass: Mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck (75.) stellte er den alten Abstand wieder her.

Am Ende stand ein 2:1-Sieg für die Sportgemeinschaft zu Buche – ein versöhnliches Ergebnis auch für die Fans in der östlichen Ecke des Dynamolands, das bis nach Görlitz reicht. Das Freundschaftsspiel während der Länderspielpause half den Dresdner Profis, im gewohnten wöchentlichen Spielrhythmus zu bleiben, bevor es dann am Freitag der kommenden Woche mit dem Zweitliga-Heimspiel gegen den FC Schalke 04 weitergeht.