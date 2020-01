Nur drei Tage nach dem Transfer: Neuer Hannover-Torwart Hansen schwerer verletzt

Nur drei Tage nach seinem Wechsel zu Hannover 96 hat sich der dänische Torwart Morten Hansen im Training schwerer verletzt. Wie der Zweitligist erst am Samstag bekanntgab, erlitt der 29-Jährige bereits am Vortag eine Verletzung am Syndesmoseband.

„Sehr wahrscheinlich“ muss der Verein sogar für mehrere Wochen auf seine neue Nummer zwei verzichten, heißt es in der Mitteilung. Hansen war am Dienstag als Ersatz für Markus Esser vom norwegischen Erstligisten Strömsgodset IF verpflichtet worden.

Hansen hatte am Mittwoch erstmals bei 96 trainiert

Der 29-Jährige hatte am Mittwoch seine erste Trainingseinheit absolviert. Ganz zufrieden dürfte der neue zweite Torwart mit seinem Start nicht gewesen sein. Die schnellen Füße bewies er gleich mal in der ersten Übung, die schnellen Reflexe waren aber noch nicht ganz auf der Höhe. Kein Wunder: Erst spät am Dienstagabend war der Transfer offiziell geworden, am Mittwoch folgten das Kennenlernen mit den neuen Kollegen und die erste Einheit.

