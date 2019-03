TSV Hannover-Burgdorf: Morten Olsen erklärt seinen Verbleib bei den Recken

Olsen wurde Ende Januar mit Dänemark Weltmeister, 2016 gewann er Olympiagold bei den Sommerspielern in Rio. Die Recken führte er in seiner ersten Zeit in Hannover von 2010 bis 2013 nach Europa. 2015 kam er nach zwei Jahren in Frankreich und Katar zurück zu den Recken. Im Sommer geht der 34-Jährige dann in seine achte Saison bei der TSV.

„Die Recken sind in den letzten Jahren zu meinem Verein geworden. Ich habe außer in meiner Jugend in keinem Verein so lange gespielt wie hier in Hannover“, sagt Olsen und gibt noch gleich eine Liebeserklärung an die Stadt ab. „Wir haben in Hannover alles, was wir brauchen und fühlen uns privat sehr wohl. Dies hat in meine Entscheidung reingespielt.“ „Wir“, das sind Olsens Frau Gry und Söhnchen Alfred, der Ende 2017 auf die Welt kam.

Zuwachs für die Olsenbande

Ein weiterer Grund, zu bleiben: Im Sommer erwartet die kleine Olsenbande Zuwachs. „Es wird erneut ein Junge, hoffentlich ein Handballer“, flachst Olsen.