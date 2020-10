Amputation drohte: Ex-Recke Morten Olsen hat bei Horrorunfall "echt Glück gehabt"

Aber immerhin hat der Däne, in der Vorsaison noch überragender Spielmacher bei der TSV Hannover-Burgdorf, überhaupt seinen kompletten kleinen Finger behalten. Die Ärzte wollten ihn abnehmen. „Das wäre der Normalfall gewesen“, so Olsen, „aber sie haben ihn retten können, und nun sieht es ganz gut aus.“ Der 36-jährige Olympiasieger und Weltmeister hofft, schon Ende November wieder richtig zupacken zu können.

Als das Schlimmste überstanden schien, hat Olsen eine Nachricht an den Recken Nejc Cehte gesendet, dem im Sommer eine Hantelscheibe den großen Zeh zerschmettert hatte. Die beiden vormaligen Teamkameraden tauschten dann per Whatsapp Bilder aus, denn Olsen hatte einen ähnlichen Unfall gehabt. Er quetschte sich das oberste Glied des kleinen Fingers der rechten Wurfhand zwischen Langhantel und dem Gestänge der Ablage ein. Es sind keinen schönen Motive, die Olsen und Cehte da hin- und hergeschickt haben, aber beide hatten ja Glück im Unglück.

Auf dem Weg ins Krankenhaus Bewusstsein verloren

Erst spürte Olsen keinen Schmerz, aber es blutete. Sein Bruder wollte ihn ins Krankenhaus fahren, auf dem Weg dorthin verlor der zweifache Familienvater das Bewusstsein. Ein Rettungswagen holte ihn ab. „Du kannst ohne ganz gut leben“, sagten die Ärzte zu ihm, als sie den Schaden betrachteten.

Dabei hat der Mann, der insgesamt acht Jahre in Hannover lebte, im Handball noch viel vor. Mit seinem neuen Verein GOG Gudme kämpft Olsen um den Titel, aktuell steht das Team auf Tabellenplatz zwei und kann am Freitag die Spitze erobern. Also taten die Ärzte ihr Bestes, sie nähten, fixierten und schienten. „So schnell kann das passieren. Um 10 Uhr passierte der Unfall, um 14 Uhr war ich schon operiert“, so Olsen. „Im Alltag ist es okay, nachts ist es nicht optimal, ich kann schlecht schlafen“, sagt Olsen mit einem gequälten Lächeln.

In Gudme fühlen sich Olsen und seine Familie sehr wohl. „Es ist einfach hervorragend. Aber klar, wir vermissen auch Hannover, wir haben da ja acht Jahre gewohnt“, sagt der Spielmacher. Die Mannschaft von GOG sei perfekt, „ich bin toll aufgenommen worden. Und ich hab hier ja schon vor 15 Jahren gespielt, so neu ist es daher nicht.“

Viele Genesungswünsche aus Deutschland

Mit der Corona-Krise ist es auch in Dänemark schwierig. Vor 1000 Zuschauern spielte GOG erst, 1800 passen in die Halle. „Jetzt sind es inzwischen nur noch 500, die reindürfen. Man hat es wieder reduziert“, berichtet Olsen. Aus Deutschland und speziell von den Recken haben ihn zahlreiche Nachrichten und Genesungswünsche erreicht.

Eine Plastikschiene trägt Olsen am kleinen Finger. Zwei Wochen muss er ihn auf jeden Fall noch schonen, dann will er weitersehen. 20 Jahre lang ist dem Dänen eine schlimme Verletzung erspart geblieben. Und es scheint, als würde es erneut glimpflich abgehen. „Ich habe echt Glück gehabt“, sagt Morten Olsen. Die fehlende Fingerkuppe hätte das Karriereende bedeuten können.