Kein Handbruch: Aber Morten Olsen verlässt die Recken 2020 in Richtung Heimat

Der Weltmeister wird den Recken für den Rest der Bundesligasaison wohl helfen können: Der Verdacht auf einen Handbruch bei Spielmacher Morten Olsen ist ausgeräumt. Er fällt bei der TSV Hannover-Burgdorf am Sonntag gegen den SC Magdeburg (13 Uhr, Swiss-Life-Hall) wohl aber aus. Ein Spezialist soll klären, ob die Bänder etwas abbekommen ha­ben. „Ich gehe davon aus, dass Morten nicht dabei sein wird“, sagte Trainer Carlos Ortega nach dem Training am Mittwoch.

Olsen erreichte zuletzt Normalform, was auf viele seiner Mitstreiter bei der TSV nicht zutraf. Hätte sich die Diagnose Handbruch bewahrheitet, die Recken wären erneut weit zurückgeworfen worden. „Es ist wie so oft in dieser Saison, wir haben nicht den besten Kader zur Verfügung und müssen abwarten“, so Ortega.

Nur noch ein Jahr bei den Recken

Der Däne hat für ein weiteres Jahr in Burgdorf zugesagt, danach wird er wieder in Dänemark spielen. Offenbar steht der Verein bereits fest: Olsen wechselt zum Topklub Gudme OG, wie der dänische Sender TV 2 meldete. Der 35-Jährige wollte das aber nicht kommentieren, er sondiere vielmehr noch die Möglichkeiten, die es in Dänemark gibt. Dass Olsen zur übernächsten Spielzeit wechselt, darauf war die TSV vorbereitet.