Die Olsen-Bande dreht auf: Recken wollen perfekten Saisonstart gegen Balingen ausbauen

Zwei Spiele, zwei Siege – die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf wollen ihren perfekten Saisonstart mit einem dritten Erfolg veredeln. Dazu gehört, „dass wir unsere Hausaufgaben machen“, sagt Trainer Carlos Ortega. Er meint die Heimaufgabe am Mittwoch gegen Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten. Anwurf ist um 19 Uhr in der Swiss-Life-Hall.

Sieg in Göppingen "ist schon Geschichte"

Ortega freut sich über den 27:24-Erfolg am Wochenende in Göppingen, „mein erster Sieg dort unten. Aber das ist schon Geschichte, wir müssen uns auf Balingen konzentrierten.“ Es wird ein besonderes Duell. Denn Ortega trifft auf seinen Vorgänger bei den Recken: Jens Bürkle. Der 38-Jährige hat seinen Heimatklub Balingen vergangene Saison zurück in die 1. Liga geführt. Die Schwaben feierten nach der klaren Auftaktniederlage gegen Magdeburg nun gegen Mitaufsteiger Nordhorn den ersten Sieg. Hannover sollte also gewarnt sein vor dem starken Neuling.