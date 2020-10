Schwere Fingerverletzung mit Notoperation: Ex-Recke Morten Olsen fällt lange aus 

In der vergangenen Saison begeisterte Morten Olsen noch die Fans der TSV Hannover-Burgdorf, inzwischen ist er in seine dänische Heimat zurückgekehrt. Seinem neuen Klub GOG Håndbold wird Olsen nun für lange Zeit fehlen, der Spielmacher hat sich schwer am äußeren kleinen Fingergelenk der rechten Hand verletzt - sogar eine Notoperation war nötig.