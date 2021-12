Frank Williams, Gerd Müller, Horst Eckel: Um diese Toten trauerte die Sport-Welt 2021

2021 war mit der Fußball-EM und den Olympischen Sommerspielen in Tokio aus sportlicher Sicht ein echtes Highlight-Jahr. Mehrfach gab es aber auch Anlass, innezuhalten. Die Fans trauerten im In- und Ausland um frühere Spitzensportler oder Funktionäre, die 2021 ihr Leben verloren. In Deutschland sorgten vor allem die Todesfälle von Gerd Müller und Horst Eckel für Betroffenheit. Mit Müller verlor Deutschland einen Weltmeister von 1974, den viele unter seinem Spitznamen "Bomber der Nation" kannten. Mit Eckel indes starb der Letzte der Helden von Bern, die 1954 erstmals den WM-Titel in die Bundesrepublik holten.

